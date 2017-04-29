Çorum'da Yangın

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyündeki yangında 20'den fazla ev hasar gördü.



İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Alioğlu köyünde sabah saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı.



Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden köy sakinleri, Kargı Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Köye gelen Kargı itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine Osmancık, Çorum ve Tosya'dan itfaiye ekipleri de köye sevk edildi.



Ekiplerin uğraşları sonucu söndürülen yangında 20'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.



İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.



Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında can kaybı olmadığını belirterek, "Çok şükür, can kaybı ve yaralanma yok ancak köyde hasar büyük. Allah beterinden korusun. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.