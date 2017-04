Çorum'da Yanan Köyde Sessizlik ve Hüzün Hakim

ÇORUM'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana gelen 50 evin yanmasına neden olan yangının ardından köylüler ilk geceyi dışarda geçirirken, ikinci gün ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Yanan köyden halen dumanlar yükseliyor.



Kargı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Alioğlu Köyü'nde geçen cuma gecesi bilinmeyen nedenle bir evde yangın çıktı. Köylülerin evlerinde olduğu saatte meydana gelen yangında 60 haneli köyün 50 hanesi yandı. Yangında can kaybı olmadı.



Yangın sonrası geceyi dışarda geçiren köylüler ikinci gün AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi. Kimileri ise komşu köylerde yaşayan akrabalarının yanına gitti. Sessizliğin ve hüznün hakim olduğu köyde oturanlar hiçbir eşyalarını yanlarına alamadıklarını canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Kimi köylüler yanan evlerinin bulunduğu alana giderek enkaz yığınları arasında yanan tencere ve kaplarını topladı. Yangınla birlikte hatıralarının da kül olduğunu belirten köylüler yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.



Ailesiyle çadırda geceleyen 71 yaşındaki İdris Demir, yangın sırasında evde olduğunu belirterek, "Yangını fark edince hemen dışarı çıktık. Haberi olmayan komşuları uyardım. Evimizden de hiçbir şey alamadık. Tam takır dışarı çıkabildik. Çoraplarım dahi yoktu. Başka bir köyden bir çift çorap getirdiler de öyle giyebildim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dün geceyi çadırda geçirdik. Sanırım biraz daha burada kalacağız. Ev olmayınca ne yapacağız?" dedi. Yangından sadece büyükbaş hayvanlarını kurtarabilen İsa Kuldan can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yangın, bize yakın bir evde başladı. Hemen dışarı çıktık. Kıyafetlerimizi dahi alamadık. İlk önce ahırdaki hayvanlarımızı kurtardık. Ahırımız, samanlığımız, evimiz herşey gitti. Kimliğimizi dahi alamadık. Her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti" diye konuştu.



Evi yanan 58 yaşınrdaki Gülsüm Kuldan ise, yangın sırasında İstanbul'da olduklarını ve daha sonra hemen köye geldiklerini kaydederek, "Herşeyimiz yanmış. Su getirecek kapımız dahi yok." ifadelerini kullandı.88 yaşındaki Satı Kilikçi de yangın sırasında komşularının kendilerini uyarmasıyla dışarı çıktıklarını anlatarak, "Yangını biz görmedik. Bizi başkaları uyardı. Evde de kimse yoktu. Eşim sağır, ben de ihtiyarım. Nasıl çıktık, nasıl geldik bilmiyorum. Bizim evimizi değil ama samanlığımız yandı. Bereket versin ki cami kurtarıldı" dedi.



