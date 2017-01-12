Çorum'da Valilik Halk Günü Toplantısı

Çorum Valiliği Halk Günü toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Necmeddin Kılıç'ın başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılımıyla Kale Mahallesi'nde düzenlenen halk günü toplantısına katılan vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözümü yetkililerden yardım istedi.



Vatandaşın dinleyen Kılıç sorunların çözümü için ilgili kurumların müdürlerine talimat verdi.



Valiliğin internet sitesinde yeni bir uygulama başlattıklarını dile getiren Kılıç, "İnternet sitemize 'Valiye ulaşın' diye bir yer ekledik. Oraya girerek sorununuzu bize iletebiliyorsunuz. O sayfaya ne yazarsanız yazın, muhakkak ve doğrudan bana geliyor. Emin olun ki teker teker tarafımdan cevaplanacaktır." dedi.



Gelecek haftadan itibaren randevusuz olarak halk günü düzenleyeceğini de belirten Vali Kılıç, valiliğe geleceklerle birebir görüşerek sorunlarını dinleyeceğini söyledi.