Çorum'da Uyuşturucudan Ölüm İddiası

Çorum'da uyuşturucu hap kullandıktan sonra fenalaştığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Arkadaşları tarafından rahatsızlandığı gerekçesiyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye getirilen Bilal D. (24), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bilal D'nin cesedi cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturmada, Bilal D'yi hastaneye getiren arkadaşlarının jandarma tarafından ifadesi alındı.



Bilal D'nin, 3 arkadaşıyla merkeze bağlı Güzelyurt köyü civarında ikişer adet uyuşturucu hap içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye getirildiği ileri sürüldü.