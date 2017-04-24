Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Arkadaşı tarafından bir hafta önce götürüldüğü kentteki özel hastanede yaşamını yitiren Bilal D'nin (24) ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.



Bilal D'nin arkadaşlarıyla uyuşturucu içtikten sonra fenalaştığı bilgisine ulaşan jandarma, olay günü yanında bulunan M.M, K.G. ve M.A'nın ifadelerini aldı.



Şüphelilerin kent merkezindeki çeşitli parklarda tanımadıkları kişilerden uyuşturucu temin ettiklerini söylemesi etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla ekip oluşturuldu.





Araştırma sonucunda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen K.D, Karakeçili Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, çeşitli ebatlarda bıçaklar ile 10 gram esrar ele geçirildi.





Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.