Çorum'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Çorum'un Uğurludağ ilçesi yakınlarında meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kırköy'den Uğurludağ istikametine gitmekte olan N.C. (45) yönetimindeki traktör, ilçeye bir kilometre kala yol kenarında durarak park etmek için geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada yere düşen sürücü N.C., takla atan traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.



Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇORUM