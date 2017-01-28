Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( DHA ) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. 26 yaşındaki Mustafa Gümüştaş'ın kullandığı 06 EZ 4011 plakalı otomobil ile 60 yaşındaki Duran Kamışlı yönetimindeki 61 EF 648 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Türkan Kamışlı (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte Veysel Gümüştaş (45), Nuran Gümüştaş (47), Erva Gümüştaş (11) ve Nurcan Gümüştaş, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan Kamışlı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.
Çorum'da Trafik Kazası : 1 Ölü, 6 Yaralı
Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( DHA ) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( DHA ) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.