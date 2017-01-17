Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Kaza Sungurlu-Çankırı karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.K. yönetimindeki 19 FN 373 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sultan Gürbüz, Rasim Köse, Zeynep Köse ve Bahattin Benek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan Bahattin Benek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM