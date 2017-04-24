Çorum'da 'Torbacı' Tutuklandı

ÇORUM'da bir hafta önce 24 yaşındaki B.D.'nin içtiği uyuşturucu hap nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan jandarma, 'torbacı' olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çorum'da 15 Nisan'da meydana gelen olayda, arkadaşları tarafından rahatsızlandığı gerekçesiyle özel bir hastaneye getirilen 24 yaşındaki B.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. B.D.'yi hastaneye getiren arkadaşlarının jandarma tarafından ifadesi alındı. B.D.'nin, M.M., K.G. ve M.A. isimli 3 arkadaşıyla birlikte 2'şer uyuşturucu hap içtikten sonra fenalaştığı iddia edildi. Hastanede hayatını kaybeden B.D.'nin arkadaşları jandarmada verdikleri ifadede, bir parkta tanımadıkları birinden 200 TL karşılığında 8 sentetik hap aldıklarını, bu hapları Çorum Merkez Gülalibey Mahallesindeki bir adreste bölüşerek 2'şer adet içtikleri, daha sonra gezmeye çıktıklarını, bir müddet sonra arkadaşları B.D.'nin rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini, ayrıca daha önceden de Çorum merkezde bulunan çeşitli parklarda tanımadıkları şahıslardan sentetik hap aldıklarını iddia etti.



Gençlerin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen ve toplumda gençleri hedef alınan uyuşturucu tacirlerini yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüpheli K.D.'nin Karakeçili Mahallesindeki bir eve operasyon yaptı. Operasyon sonucu, şüpheli K.D.'nin evinde yapılan aramada, 1 muşta, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 komando bıçağı, 1 ninja bıçağı, 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Çorum