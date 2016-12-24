Çorum'da Toplu Taşıma Sistemi

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 2018 yılında kente yeni bir toplu taşıma sistemi kazandıracaklarını söyledi.



Başkan Külcü, özel bir firma tarafından toplu taşımda kullanılması için üretilen ve Hürriyet Meydanı'nda sergilenen otobüsü inceleyerek, araç hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Kentte hali hazırda hizmet veren özel halk otobüsleri ile anlaşmanın 2018 yılında sona ereceğini belirten Külcü, Çorum'a yeni toplu taşıma sistemi kazandırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.



Toplu ulaşım araçları ve işletim sistemiyle ilgili mevcut yapıyı tamamen değiştirmek istediklerini dile getiren Külcü, "Bu sistem 1,5 yıl sonra tümüyle değişmiş olacak. Günde 35 bin kişi toplu ulaşımı kullanıyor. Böyle bir konuda karar vermeden önce tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Biz de Çorum Belediyesi olarak bunu yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.



Bütün otobüs firmaları ile irtibata geçtiklerine dikkati çeken Külcü, "Böyle çalışmalar maliyeti büyük işler olduğu için ilk önce otobüslerle ilgili kararlarımızı vereceğiz. Sonra işletim modeli olarak tümüyle özel sektör mü, belediye mi yoksa karma sistem uygulayacağımıza karar vereceğiz. Gerek araç alımları, gerekse hatların kiralanmasıyla ilgili nasıl bir karar ortaya çıkarsa ihale sürecimizi de ona göre başlatacağız. İhalemizi 2017 yılının temmuz, ağustos ayında yapacağız. Şehrimize en güzel yöntemle, en yeni araçlarla, yaşlısı, engellisi, herkesin rahatlıkla ulaşımını sağlayabileceği bir modelle buluşturacağız." diye konuştu.