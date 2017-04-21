Çorum'da Tır Ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 8 Yaralı

Çorum'da tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Hürriyet Meydanı-Organize Sanayi Bölgesi seferini yapan Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu.



Kazada, otobüste bulunan Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.