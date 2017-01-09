Çorum'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - Çorum