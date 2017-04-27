Çorum'da Şüpheli Ölüme 3 Gözaltı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir gencin evinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.



Akçay Mahallesi'nde Ömer K'nın (23) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maktulün son olarak F.S, M.E. ve O.T. ile görüştüğünü belirledi.



İfadelerine başvurulan şüpheliler, olay günü beraber uyuşturucu kullandıklarını daha sonra Ömer K'nın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldıklarını ifade etti. Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı.



İlçedeki bir fırında çalıştığı öğrenilen Ömer K, geçen pazar günü kendisinden haber alamayan babası tarafından evinde ölü bulunmuştu. Gencin cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.