Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da iki grup arasındaki kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.



Buharaevler Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Parkı'nda silahlı kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, kısa sürede ulaştıkları olay yerinde Deniz G'yi (23) tüfekle vurulmuş halde buldu.



Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen S.V, S.Y, B.E, İ.Ç, T.S. ve A.S'yi kısa sürede yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.