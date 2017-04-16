Çorum'da Seçmenler Sandık Başlarında Uzun Kuyruklar Oluşturdu

ÇORUM'da 18 maddelik anayasa değişikilği referandum u için vatandaşlar sandık başına giderek oy kulanmaya başladı.



Kayıtlı 386 bin 248 seçmenin bulunduğu Çorum'da bin 636 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı anlardan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik tedbiri aldı.



- Çorum