Çorum'da Referandum Sonucuna Tepki Gösteren 5 Kişiye Gözaltı

ÇORUM'da referandum sonuçlarını protesto ederek halkı provoke ettikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Çorum'da geçen hafta Çarşamba günü, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonucuna Hayır Platformu, Bahabey Caddesi'nde basın açıklamasıyla tepki gösterdi. 16 kişilik grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Açıklama sırasında vatandaşları provoke ettikleri iddia edilen Ş.K., E.C., B.A., M.Ü. ve R.B., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında 'Suç İşlemeye ve Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.A, M.Ü. ve R.B, savcılık tarafından, Ş.K. ile E.C.'de nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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