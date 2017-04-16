Çorum'da oy sayımına geçildi



Çorum'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi ve oyların sayımına geçildi.



Kayıtlı 386 bin 248 seçmen bin 636 sandıkta halk oylaması için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Saatlerin 17.00'yı göstermesiyle birlikte sandıklar kapatıldı ve görevlilerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte oyların sayımına geçildi.