Çorum'da Otomobil Tamirhanesinde Yangın

ÇORUM Aşağı Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil tamirhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangında, iş yeri sahibi ve çalışanları kendilerini hemen dışarı atıp itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yanan işyerinin etrafında bulunan dükkanlarda çalışanlar da işyerlerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen Çorum itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Çorum