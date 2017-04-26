Çorum'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

ÇORUM'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza Çorum- Ankara karayolu Koparan Mevkii'nde bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Tokat'a giden 63 yaşındaki Ömer Hanoğlu yönetimindeki 06 AB 3286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan eşi 61 yaşındaki Emine Hanoğlu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Hanoğlu çiftine ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ambulansa alınan çift daha sonra Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



- Çorum