Çorum'da Otomobil, Otobüs Durağına Çarptı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.



Kaza Çorum'un Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde dün gece meydana geldi. 25 yaşındaki Vural Bora'nın kullandığı 19 TN 957 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Savrulan otomobil bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Vural Bora, otomobil içinde sıkıştı. Ağır yaralanan Bora, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Vural Bora'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.