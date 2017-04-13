Çorum'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Yaralı

Çorum'da otobüs durağına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Vural Bora'nın (25) kullandığı 19 TN 957 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı.



Durağın arkasındaki duvara da çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Bora, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Vural Bora'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.