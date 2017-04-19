Çorum'da Otomobil Kurşunlama İddiasına 4 Tutuklama

Çorum'da otomobil kurşunlama iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayat köyü yakınlarında M.Y. ve E.D'nin içinde bulunduğu 06 LZA 82 plakalı otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayı T.Ü, A.Y, G.Y. ve E.Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi.



Ulukavak ve Gülabibey mahallelerindeki evlerde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfek de ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan zanlılardan A.Y'nin 12 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.