Çorum'da Kurumlar Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çorum'da çeşitli kurumlar arasında genel mesleki ve teknik eğitim kursları işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığını belirtti.



Kurumların imkanlarını birleştirerek, kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaklarını kaydeden Büyük, "Bu protokol ile insanlarımızın kendilerini geliştirmeleri, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, aile ve toplum hayatına olumlu katkıda bulunabilmeleri ve toplumda hak ettikleri yeri almaları amaçlanmaktadır. Ayrıca toplumumuzda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulabilmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal kurslar düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.