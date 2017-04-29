Çorum'da Köy Yangını 50 Ev Yandı -3

Çorum'da köy yangını 50 ev yandı -3(Tür: Yurt)

Çorum'da köy yangını 50 ev yandı -3

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yangın, Çorum, alev alev, yandı, Ateşe, Ateşe verdi