Çorum'da Kazada Şehit Olan 2 Asker Törenle Uğurlandı

ÇORUM'daki trafik kazasında şehit olan iki asker düzenlenen törenle gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı.



Çorum'un Laçin İlçesi'nde dün akşam askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan iki asker için bugün Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş 21 yaşındaki Halit Gençer ve Jandarma Uzman Çavuş 31 yaşındaki Bilal Ekinci'nin cenazeleri Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi.



Törene Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Vali Yardımcısı Adem Saçan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve şehit askerlerin yakınları katıldı.



Gözyaşlarının sel olduğu törende şehit yakınları ağıtlar yaktı. Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin eşi Halime Ekinci, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Ne olur saçından bir kaç tel alın, bana verin" diye gözyaşı döktü. Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan şehit yakınları güçlükle sakinleştirildi. Bilal Ekinci'nin 3 yaşındaki kızı Hira da uzun süre babasının tabutuna baktı.



Bekar olan Astsubay Çavuş Halit Geçer'in annesi Karakız Gencer ve babası Hasan Gençer de gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ahmet Akın'ın yaptığı duanın ardından şehit cenazeleri helikopterle memleketlerine gönderilmek üzere Akıncı Kışlasına götürüldü. Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye, Astsubay Çavuş Halit Gençer'in cenazesi ise Ankara'nın Haymana İlçesi'ne gönderildi.



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