Çorum'da Kaza : 8 Yaralı

ÇORUM'da TIR ile çarpışan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp orta refüje savrulan otobüsteki Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma, kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - Çorum