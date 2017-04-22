Çorum'da Kaza: 8 Yaralı

Çorum'da TIR ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza bugün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Serdar Süslü idaresindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu. Kazada, otobüste bulunan Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan TIR sürücüsü ise jandarma tarafından arandığı öğrendi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.