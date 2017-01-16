Çorum'da İlk "15 Temmuz" İddianamesi Mahkemeye Gönderildi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturmada 32 kişi hakkında hazırladığı ilk iddianame mahkemeye gönderildi.



FETÖ soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ilk iddianame Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 29 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği", 3 şüpheli hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan kamu davasında şüphelilerden 16'sı tutuklu bulunuyor. 12 şüpheli firari durumda olduğu için haklarında yakalama kararı bulunurken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı bulunuyor, 1 kişi ise tutuksuz bulunuyor. - ÇORUM