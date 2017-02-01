Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Sadık Gündüz yönetimindeki 06 FZ 4725 plakalı otomobil iddialara göre kavşaktan dönmeye çalışan Enes Doğan yönetimindeki 81 BD 883 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Damla Gündüz (18), Songül Gündüz (33), Serbay Bekçi (31), Sinan Gümüş, Sercan Bekçi, Rıza Gündüz, Volkan Şefik ve Ebu Parlak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM