Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı



ÇORUM'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Sadık Gündüz (53) yönetimindeki 06 FZ 4725 plakalı otomobil ile Enes Doğan (19) yönetimindeki 81 BD 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Gündüz ve Doğan ile her iki araçta bulunan Damla Gündüz (18), Songül Gündüz (33), Serbay Bekçi (19), Sinan Gümüş (31), Sercan Bekçi (31), Rıza Gündüz (75), Volkan Şefik (32) ve Ebru Parlak (19), yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.