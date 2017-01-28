Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Mustafa Gümüştaş'ın kullandığı 06 EZ 4011 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresindeki Akpınar köyü kavşağında, Duran Kamışlı (69) idaresindeki 61 EF 648 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, Türkan Kamışlı (70), olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücüler ile Veysel (45), Nuran (47), Erva (11) ve Nurcan Gümüştaş ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.