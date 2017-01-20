Çorum'da Hayvan Hırsızlığına İki Gözaltı

ÇORUM'da bir çiftlikten 27 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Çorum merkeze bağlı Deliler Köyü'ndeki bir çiftlikten 27 küçükbaş hayvan çalındı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, çalınan hayvanların Alaca İlçesi'nde hayvan pazarında olduğu tespit etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle pazar yerinde yapılan aramada, çalıntı hayvanlar satışı yapılmak üzere bulundu. Hayvanları çalıp pazarda satmak isteyen şüpheliler A.A. ve İ.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - Çorum