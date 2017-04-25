Çorum'da Halk Otobüsü Ile Tır'ın Çarpışma Anı Güvenlik Kamerasında

Çorum'da geçen Cuma günü 8 kişinin yaralandığı halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı an, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 8 yolcunun yaralandığı kazadan sonra kaçan TIR sürücüsü iki gün sonra yakaladı. Kaza geçtiğimiz Cuma günü Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Serdar Süslü idaresindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, Nevzat Coşkun yönetimindeki 42 DVR 92 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu. Kaza anı ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, organize sanayi bölgesinden yolcularını alan halk otobüsünün Çorum-Ankara yolu organize sanayi kavşağına çıktığı sırada, kırmızı ışık ihlali yapığı iddia edilen TIR'a yandan çarparken, çarpmanın şiddeti ile otobüsün ön camı patladı. Otobüsün içine savrulan yolculardan bazıları yaralandı. Kazada yaralanan Özlem Bekdaş, Nihan Özkaya, Canan Solmaz, Tuğçe Kurak, Aysun Aksu, Azize Bahçeci, Cansel Turp ve Büşra Yurdusay ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan Jandarma ekipleri, Mobese kameralarından TIR'ın plakasını tespit etti. TIR sürücüsü Nevzat Coşkun olaydan 2 gün sonra Konya'da yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.