Çorum'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Hacı Mehmet Köse'nin kullandığı 19 FN 373 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Çankırı karayolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile beraberindeki Sultan Gürbüz, Bahattin Benek, Zeynep ve Rasim Köse yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bahattin Benek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Durumu ağır olan Sultan Gürbüz de ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.