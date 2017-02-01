Çorum'da "Finans Yönetimi Sertifika Programı"

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hitit Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Finans Yönetimi Sertifika Programı" başladı.



Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, Hitit Üniversitesi'nin sahip olduğu insan kaynaklarından iş çevrelerinin yararlanması amacına yönelik olarak Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler 54 saatten oluşuyor. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerde amaç ise işletmelerin karşılaştıkları güncel finans sorunlarına pratik çözümler üretmenin yanında, yatırım ve finansman kararları alınırken izlenmesi gereken stratejiler hakkında bilgi sahibi yapmak.



Bu kapsamda işletmelerin gerek finans gerekse finans dışı alanlarda çalışan orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim sonunda katılımcılar bir vize ve bir final olmak üzere iki sınava tabi tutulacak. Sınavda başarı notu en az 70 olan katılımcılara Hitit Üniversitesi Rektörü ve HİTİTSEM Müdürü imzalı sertifika verilirken, sınav şartı dışındaki diğer şartları sağlayan katılımcılara ise katılım belgesi verilecek. Eğitim sonunda başarılı olan ve gerekli şartları taşıyan işletmelere KOSGEB desteğinden yararlanma imkanı da sunulacak.



Ayrıca iş dünyasından gelecek talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da benzer sertifika programlarının düzenleneceği de belirtildi. - ÇORUM