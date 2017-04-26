Çorum'da Fetö/pdy Operasyonu

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve finans sağladıkları iddia edilen iş adamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.



Firari durumdaki 4 kişi ise aranıyor.