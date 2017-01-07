Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında banka ve özel şirketlerde çalışan A.Ç, H.S. ile H.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çorum'da Fetö/pdy Operasyonu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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