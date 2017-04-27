Çorum'da Fetö'den 8 Kişi Tutuklandı

ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 8'i tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve finans sağladıkları iddia edilen aralarında iş adamı, esnaf, sağlık çalışanı, ev kadını ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi, 15 gün önce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün akşam sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Çorum