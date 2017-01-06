Çorum'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

Çorum'da, üçüncüsü düzenlenen El Sanatları ve Hediyelik Eşya Alışveriş Fuarı'nda Türkiye'nin farklı illerinden yöresel ürünler sergileniyor.



Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar ve Sergi Kompleksi'nde 60 ilden 120 firmanın katıldığı fuarın açılışı için tören düzenlendi.



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, burada yaptığı konuşmada, terör saldırılarına tepki göstererek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



Anadolu'nun Türkler için çok kıymetli topraklar olduğunu vurgulayan Yüksel, "Anadolu bize bir hediyedir. Sıfırdan 2 bin 500 rakımına kadar tarım yapılan, bir yılda 4 mevsim yaşanan, endemik bitki çeşidi bakımından Avrupa'yı dörde katlayan, 80 milyon yürekli insana, Hasan Tahsin'lere, Ömer Halisdemir'lere sahip güçlü bir ülkemiz var. Bu toprakların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bu topraklar bize Allah'ın bir hediyesi ve emanetidir. Allah'ın izni olmadan bu topraklardan bizi kimse çıkaramayacaktır. Bu yüzden teröre ve küresel oyunlara mahkum olmayacağız." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, geleneksel hale getirilen fuarın kente renk kattığını söyledi.



Organizatör firmanın yetkilisi Fevzi Atasagun ise fuarda, illerin yöresel ürünleri, el sanatları ve çeşitli özel günlere uygun hediyelik eşyaların satışa sunulacağını belirterek, Çorum'u bu alanda cazibe merkezi haline getirerek bundan sonraki süreçte çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştiren Vali Yardımcısı Fikret Zaman ile Belediye Başkan Yardımcısı Candan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindekiler, stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Katılımcılarla sohbet eden Zaman'a çeşitli yöresel ürünlerden ikram edildi.



Kayseri, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Erzurum, Nevşehir, Niğde, Trabzon, Sivas, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat ve Aksaray'ın yöresel ürünlerinin de yer aldığı fuarda, pastırma, sucuk, cağ kebabı, fındık, pestil, künefe ve kaymağın yanı sıra yöresel ürünler, el sanatları, takı ve tasarımları ile el işlemeciliği de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



Fuar, 15 Ocak'a kadar açık kalacak.