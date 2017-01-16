Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'un Bayat ilçesinde taşımalı eğitim sistemindeki öğrenciler için eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Kar yağışının durumuna göre bazı ilçelerde de okulların eğitime ara verebileceği belirtildi.