Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum il genelindeki tüm okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışının giderek etkisini artırması nedeniyle yapılan değerlendirme sonucu, il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Çorum'da daha önce alınan karar gereği üç ilçede okullar tatil edilmişti.