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Çorum'da Eğitime Kar Engeli
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Çorum'da Eğitime Kar Engeli
5 Ocak 2017 Perşembe 21:02
Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.
Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi
Kaynak:
Dunya.com
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