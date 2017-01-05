Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İskilip ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 Ocak 2017 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - ÇORUM