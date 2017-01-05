Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İskilip ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 Ocak 2017 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - ÇORUM
Çorum'da Eğitime Kar Engeli
Çorum’un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Çorum'un İskilip ve Bayat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
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