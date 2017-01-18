Çorum'da Dolandırıcılık Operasyonu

Çorum'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.Y. (18) ile A.A'yı (18) takibe aldı.



Şüphelilerin otobüsle Ankara'ya gittiklerini belirleyen polis, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. İlçe girişindeki kontrol noktasında otobüsü durduran polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 75 bin lira ele geçirildi.



Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.