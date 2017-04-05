Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Heyecanı
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan Pazartesi günü Çorum'u ziyaret edeceğini bildirdi.
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan Pazartesi günü Çorum'u ziyaret edeceğini bildirdi.
Kılıç, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorum programı hakkında bilgi verdi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan Pazartesi günü Çorum'da olacağını vurgulayan Vali Kılıç, "Bir ile cumhurbaşkanının gelmesi çok nadirdir. Cumhuriyet tarihi boyunca ilimizin cumhurbaşkanı seviyesinde ziyaret edilmesi bir elin parmaklarını geçmez. Bin yıllık tarihimize, Çorum tarihine bakılacak olursa, devletin en üst noktasındaki zatların ilimizi ziyaretleri nadiren vuku bulmuştur." dedi.
Çorum'un tarihi, tarihe not düşülecek bir gün yaşayacağını dile getiren Necmeddin Kılıç, "Tarihe not düşülecek günü Çorumluların, kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla beraber idrak edeceklerinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır. Bu günü ilimizin şanına yakışır, geleceğimize yakışır bir karşılama ile devletimize ve devletimizi temsil eden yüce şahsiyetlere saygı gösterisi ile hep birlikte idrak edeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı hakkında bilgi veren Kılıç, Erdoğan'ın valilik ve belediyeyi ziyaret edeceğini, ardından halkla buluşacağını kaydetti.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da ziyaretin çok önemli olduğunu, bu kapsamda Vali Kılıç başkanlığında toplantı yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun görmesi halinde kentteki yatırımların açılışını da gerçekleştireceğini anlatan Uslu, "1 milyar lirayı aşan ciddi bir açılış dosyamız var. Bugüne kadar hemen hemen hiç açılış programı yapmadık. Sadece hizmet ettik, hizmeti düşündük. Yapılan hizmetler de zaten Çorumlunun hak ettiği güzel hizmetlerdir. Onları Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse açacaktır." diye konuştu.
Toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da katıldı.