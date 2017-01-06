Çorum'da Askeri Araçla Minibüsün Çarpışması

Çorum'da, askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 askerin şehit olduğu kazada yaralananlardan biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Çorum'da dün, askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan yolculardan Mehmet Uçak (63), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Emekli maden işçisi olduğu öğrenilen Uçak'ın Oğuzlar ilçesinde yaşadığı, kaza yapan minibüse Çorum'dan ilçeye dönmek için bindiği belirtildi.



Uçak'ın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan 13 kişinin Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.



Çorum-Osmancık karayolu Kırkdilim mevkisindeki hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri aracın, Laçin-Çorum karayolunun ilk kilometresinde İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu Ekinci ile Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer şehit olmuştu.