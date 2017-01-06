Çorum'da Askeri Aracın Minibüsle Çarpışması

Çorum'da, askeri araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer (24), memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Çorum'dan karayoluyla Ankara'ya getirilen şehit Gençer için Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, toprağa verildi.



Cenazede baygınlık geçiren anne Kadriye ile baba Hasan Gençer'e, alandaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Cenaze törenine ailesinin yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bekar olan şehit Gençer'in 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.



Çorum-Osmancık karayolu Kırkdilim mevkisindeki hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri aracın, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci ile Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer şehit olmuş, bir yolcu da yaşamını yitirmişti.