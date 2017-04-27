Çorum'da 81 Emniyet Mensubu Görevden Uzaklaştırıldı

ÇORUM'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 81 Emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Çorum'da 1'i komiser, 80'i polis memuru olmak üzere toplam 81 emniyet mensubu açığa alındı. - Çorum