Çorum'da 7 Kişi Fetö'den Tutuklandı

ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 7'si tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 gün önce gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında açığa alınan imamların da bulunduğu 21 kişi, sağlık kontrolünün ardından bugün gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.Y, A.C, A.D, E.K, H.Ç, M.D. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden biri, gazetecileri karşısında görünce, "Çek çek, hadi çek" diyerek hazır ola geçerek tepki gösterdi. Bir diğer şüpheli ise kameralara el salladı. Şüpheliler polis otosuyla cezaevine götürüldü.



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