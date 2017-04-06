Çorum'da 4 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

ÇORUM'da 4 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı.



Yangın bu akşam Çorum'un Kale Mahallesi Aksaray 5. Caddede meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ön kısmında bulunan çardak alev aldı. Çardağın hemen yanındaki hurdalığa sıçrayan alevler kısa sürede binanın çatı kısmını da sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaların ardından binanın yanan çatısı ve hurdalıktaki yangın söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri de yaralandı. Yaralanan itfaiyeci ambulansta tedavi altına alındı.



Yangında 4 katlı bir binanın çatısı tamamen yanarken 1 ve 2'nci kattaki ile bitişiğindeki binada büyük çapta hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



- Çorum